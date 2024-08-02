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Мы следуем регламентам, прописанным в законе (ФЗ-193).



Правила возвратов:

• 100% от цены билета, если до мероприятия осталось более чем 10 дней

• 50% от цены билета, если до мероприятия осталось от 5 до 10 дней

• 30% от цены билета, если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней



В случае отказа от посещения мероприятия менее чем за 3 дня до дня его проведения возврат билета не осуществляется. Исключением из правила является документально подтвержденные обстоятельства, связанные с болезнью зрителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.



В случае отмены, замены или переноса мероприятия зрителю возмещается полная стоимость билета.



Для оформления возврата необходимо нажать на кнопку «оформить возврат» на электронном билете. В течение суток вам придет сообщение об аннулировании билета. Возврат денежных средств происходит по регламенту банка.