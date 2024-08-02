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О нас
Лаборатория цвета
Атлантида.AI
Дом для цифрового искусства
Делаем необычные культурные проекты вместе с классными компаниями и людьми
Digital Art Центр Внутришоу
на территории «Хлебозавода № 9»
«Внутришоу» — новое арт-пространство в центре Москвы. Оно расположилось среди уютных дизайнерских магазинчиков и кофеен на «Хлебозаводе № 9». Особенность площадки — проекционный зал, где стены и пол отображают контент — 500 м² проекций. Это возможность в прямом смысле слова оказаться внутри шоу. Концерты, перформансы, инсталляции, выставки.

Мы любим экспериментировать, любопытны и открыты даже к самым безумным идеям. Поэтому наш дом — это одновременно и лаборатория для цифровых и медиа художников.

Мы верим в силу со-творчества, дружим с классными компаниями и людьми и вместе с ними делаем нечто новое и интересное.
Время работы:
пн — пт 13.30 — 21.00
сб 11.00 — 21.00
вс 12.00 — 19.30
Актуальное время сеансов можно узнать при покупке билетов
тех. перерыв 15.50−16.50
Адрес:
Москва, ул. Новодмитровская, 1 стр, 4 (Хлебозавод № 9, Ангар)
Дмитровская
FAQ:
Ответы на часто задаваемые вопросы: скидки, покупка и возврат билетов, правила посещения
Оперативно отвечаем в чате на сайте
+7 985 779 00 30
hello@vnutrishow.ru
Контакты:
Какие категории льготных билетов у вас есть?
Льготные категории:
  • дети до 18 лет;
  • студенты ВУЗов и учащиеся иных учебных заведений;
  • члены многодетных семей;
  • инвалиды I, II, III групп;
  • пенсионеры.

Утром в будни стоимость льготных билетов на иммерсивнные шоу постоянной программы — 690 рублей. При онлайн покупке достаточно выбрать данную опцию. На площадке необходимо предъявить подтверждающие документы.

На некоторые мероприятия льготных билетов нет. Если льготный тариф не высвечивается при покупке, значит, он не предусмотрен.
Что делать, если я опоздал?
Мероприятия идут по расписанию, поэтому, пожалуйста, не опаздывайте, заранее планируйте время.

В случае с постоянной программой центра:
  • при опоздании на 5−7 минут, вы можете, не мешая другим посетителям, зайти в зал;
  • если ваше опоздание более 10 минут, вы можете пойти на другой сеанс в тот же день при наличии свободных мест.

В случае со спецпроектами опоздания не допустимы.
Как получить скидку на группу от 10 человек?
Для групп более 10 человек мы предоставляем скидку 10%. Чтобы ее получить, необходимо написать в чат на сайте или на электронную почту hello@vnutrishow.ru. После чего с вами свяжутся наши менеджеры.
Можно ли купить билеты на площадке?
Да, конечно! Билеты можно купить заранее на сайте или уже на месте.
Возникли проблемы при покупке билета онлайн. Как быть?
Мы продаем билеты только через известных билетных операторов.

Наш основной провайдер — Яндекс Афиша. На нашем сайте мы продаем билеты также с помощью данной билетной системы. Если у вас возникли сложности, то вы можете обратиться в поддержку Яндекс Афиши:

Электронный адрес: tickets@support.yandex.ru
Телефон: 8 800 600 90 90.

Кроме того, среди наших партнеров: afisha.ru, Ticketland.ru, МТС Live, kassir.ru, Red Kassa и bigbilet.ru. Если сложности возникли при покупке билетов у данных операторов, то необходимо обратиться в их службы поддержки.

Мы тоже, конечно, всегда на связи!
Если нужно вернуть билет, как поступить?
Мы следуем регламентам, прописанным в законе (ФЗ-193).

Правила возвратов:
• 100% от цены билета, если до мероприятия осталось более чем 10 дней
• 50% от цены билета, если до мероприятия осталось от 5 до 10 дней
• 30% от цены билета, если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней

В случае отказа от посещения мероприятия менее чем за 3 дня до дня его проведения возврат билета не осуществляется. Исключением из правила является документально подтвержденные обстоятельства, связанные с болезнью зрителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.

В случае отмены, замены или переноса мероприятия зрителю возмещается полная стоимость билета.

Для оформления возврата необходимо нажать на кнопку «оформить возврат» на электронном билете. В течение суток вам придет сообщение об аннулировании билета. Возврат денежных средств происходит по регламенту банка.
Какие есть медицинские противопоказания для просмотра шоу?
В иммерсивных шоу используются световые и звуковые эффекты. По этой причине они, например, строго запрещены людям с эпилепсией. Ответственность за собственное здоровье остается за посетителями. Будьте внимательны.
Можно ли фотографировать во время шоу?
У нас можно снимать видео и фото для личных целей. Мы будем очень рады, если вы поделитесь информацией о нас в социальных сетях. Профессиональная съемка требует согласований, необходимо отправить запрос на hello@vnutrishow.ru.