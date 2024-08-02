Какие категории льготных билетов у вас есть?
Льготные категории:
- дети до 18 лет;
- студенты ВУЗов и учащиеся иных учебных заведений;
- члены многодетных семей;
- инвалиды I, II, III групп;
- пенсионеры.
Утром в будни стоимость льготных билетов на иммерсивнные шоу постоянной программы — 690 рублей. При онлайн покупке достаточно выбрать данную опцию. На площадке необходимо предъявить подтверждающие документы.
На некоторые мероприятия льготных билетов нет. Если льготный тариф не высвечивается при покупке, значит, он не предусмотрен.
Что делать, если я опоздал?
Мероприятия идут по расписанию, поэтому, пожалуйста, не опаздывайте, заранее планируйте время.В случае с постоянной программой центра:
В случае со спецпроектами опоздания не допустимы.
- при опоздании на 5−7 минут, вы можете, не мешая другим посетителям, зайти в зал;
- если ваше опоздание более 10 минут, вы можете пойти на другой сеанс в тот же день при наличии свободных мест.
Как получить скидку на группу от 10 человек?
Для групп более 10 человек мы предоставляем скидку 10%. Чтобы ее получить, необходимо написать в чат на сайте или на электронную почту hello@vnutrishow.ru
. После чего с вами свяжутся наши менеджеры.
Можно ли купить билеты на площадке?
Да, конечно! Билеты можно купить заранее на сайте или уже на месте.
Возникли проблемы при покупке билета онлайн. Как быть?
Мы продаем билеты только через известных билетных операторов.
Наш основной провайдер — Яндекс Афиша. На нашем сайте мы продаем билеты также с помощью данной билетной системы. Если у вас возникли сложности, то вы можете обратиться в поддержку Яндекс Афиши:Электронный адрес: tickets@support.yandex.ruТелефон:
8 800 600 90 90.
Кроме того, среди наших партнеров: afisha.ru, Ticketland.ru, МТС Live, kassir.ru, Red Kassa и bigbilet.ru. Если сложности возникли при покупке билетов у данных операторов, то необходимо обратиться в их службы поддержки.
Мы тоже, конечно, всегда на связи!
Если нужно вернуть билет, как поступить?
Мы следуем регламентам, прописанным в законе (ФЗ-193).
Правила возвратов:
• 100% от цены билета, если до мероприятия осталось более чем 10 дней
• 50% от цены билета, если до мероприятия осталось от 5 до 10 дней
• 30% от цены билета, если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней
В случае отказа от посещения мероприятия менее чем за 3 дня до дня его проведения возврат билета не осуществляется. Исключением из правила является документально подтвержденные обстоятельства, связанные с болезнью зрителя либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.
В случае отмены, замены или переноса мероприятия зрителю возмещается полная стоимость билета.
Для оформления возврата необходимо нажать на кнопку «оформить возврат» на электронном билете. В течение суток вам придет сообщение об аннулировании билета. Возврат денежных средств происходит по регламенту банка.
Какие есть медицинские противопоказания для просмотра шоу?
В иммерсивных шоу используются световые и звуковые эффекты. По этой причине они, например, строго запрещены людям с эпилепсией. Ответственность за собственное здоровье остается за посетителями. Будьте внимательны.
Можно ли фотографировать во время шоу?
У нас можно снимать видео и фото для личных целей. Мы будем очень рады, если вы поделитесь информацией о нас в социальных сетях. Профессиональная съемка требует согласований, необходимо отправить запрос на hello@vnutrishow.ru
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